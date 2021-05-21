CAKARTA - Endonezya'da Filistin'e destek gösterisi
- ABD Büyükelçiliği binasından detaylar - Göstericilerin slogan atması - Filistin bayrağı detayları - Pankart detaylarıCAKARTA (AA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta 'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak için gösteri düzenledi.
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