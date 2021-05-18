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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
CAKARTA - Endonezya'da Filistin'e destek gösterisi

CAKARTA - Endonezya'da Filistin'e destek gösterisi

- Gösteri yürüyüşünden detaylar - Bayrak ve flama detayları - Sendika lideri Said Iqbal'in açıklaması - Cakarta 'daki ABD Büyükelçiliği binasından detaylarCAKARTA (AA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta 'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail saldırıları protesto edildi. Cakarta 'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, Filistin bayrakları taşıyarak, sloganlar attı.

Protesto Alabalık Başkent İsrail Saldırı 

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