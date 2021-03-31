Çakarlı araçla terör estiren sanık hakkında mütalaa açıklandı



- Hadımköy’de kullandığı çakarlı lüks otomobili ile terör estirerek yol istediği kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes Uysal’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanık Uysal hakkında 4 ayrı suçtan 25 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.Hadımköy'de Muhammed Enes Uysal lüks minibüsündeki çakar tertibatını kullanarak aracı ile seyir halindeyken kendisine yol vermeyen Dadaş Aras’ın önünü kesmişti. Polis olduğunu söyleyen zanlı, diğer sürücü ile tartışmaya başlamıştı. Önü kesilen Dadaş Aras cep telefonu ile yaşanılanları ve araçtaki çakar sistemini kaydetmişti. Muhammed Enes Uysal tartışma sırasında Aras'ı 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı.Olaya ilişkin İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Dadaş Aras hazır bulunurken, sanık Muhammed Enes Uysal ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile hazır edildi.Duruşmada tanık olarak dinlenen Sinan Güngör olay günü tartışmanın olduğu yolda seyir halinde olduğunu söyleyerek ”Siyah renkli bir araç geçti çakarları vardı. Ben ilk başta polis arabası ya da makam aracı diye düşündüm. Biraz ilerledikten sonra trafik yoğunlaşmıştı. Beyaz renkli bir kamyonetin sağ şeritte durduğunu, onun önünde siyah renkli bir minibüsün çaprazlama bir şekilde durduğunu gördüm. Ben iki tarafı da tanımıyorum. Dadaş Aras kamyonetinde oturmuştu. Muhammed Enes Uysal da onun kamyonetinin yanında tehditkar ve hareketli bir şekilde konuşarak müştekiden cep telefonuna almış olduğu görüntüleri silmesini söylüyordu. Müşteki de silmeyeceğini çakar takmasının doğru olmadığını dolayısıyla görüntüleri polise vereceğini söylüyordu. Sanık müştekinin araçtan inmesini söyledi.



Daha sonra müşteki kamyonetinden indi. Müşteki çakarlı minibüsün görüntüsünü çekmeye başladı sonra aracına yöneldi. Sanık belinden çıkardığı bıçak ile müştekiyi arkasından bıçakladı. Müşteki yere düştüğünde de sanık bıçaklamaya devam etti. Sanığı durdurmaya çalışıyorduk ancak sanık bizi de yaklaştırmıyordu. Hakaretlerini bize de yöneltiyordu. Bu arada müşteki sanığın altından kurtuldu. Ben hemen arkadaki kullanmış olduğum araca gitmesini söyledim. Sanık gelip yine görüntüleri silmesini söyledi.



Müşteki o sırada kendinden geçmiş gibiydi. Müştekiyi alıp hastaneye götürdüm” şeklinde konuştu.

Tanık beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 21 Ağustos 2020 günü Hadımköy yolu üzerinde çakarlı araç kullanan Muhammed Enes Uysal ile kamyonet kullanan Dadaş Aras arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktığını belirtti.

Mütalaada “Sanığın aracını katılanın aracının önüne kırarak durduğu, Araçtaki katılanın polis olduğunu söyleyen sanığı cep telefonu ile kameraya alması üzerine daha da sinirlendiği” anlatıldı. Sanığın katılana hitaben “Sen şaka mı yapıyorsun? Senin psikolojik sorunun mu var? Seni burada öldüreyim mi ne istiyorsun? Bak vururum ağzına yüzüne öldürürüm bak seni burada lan s git a koduğum “ dediği de mütalaada belirtildi. Arbede esnasında sanığın katılana yumruk attığı, yere düşen sanığın bıçak ile katılana saldırdığı da belirtilerek “Sanığın, katılanın hayati tehlike geçirmesine neden olduğu, sanıktan kurtulmayı başaran katılanın, tanık Sinan Güngör’ün aracına bindirilerek hastaneye kaldırıldığı” açıklandı.Savcı sanığın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘ulaşım araçlarının kaçırılması ya da alıkonulması’ ve ‘hakaret’ suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti.Söz verilen sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme sanık Muhammed Enes Uysal’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için süre verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



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