‘Çakar’ kullanımından dolayı 117 araç trafikten men edildi



- İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, geçen yıl ve bu sene trafikte usulsüz çakar lamba kullanarak trafiğe çıkan araçlara uygulanan cezaları açıkladı.

Bu kapsamda, 2020 yılında çakar kullandığı tespit edilen bin 275 araca cezai işlem uygulanırken, 107’si 2020 yılında, 10’u da bu yılın ilk bir ayında olmak üzere toplam 117 olmak aracın trafikten men edildiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2020 yılında İstanbul geneli polis sorumluluk alanında, bulunan çakarlı araçlara yönelik yapılan uygulama ve denetimlerin istatistiklerini yayımladı. İstanbul Emniyetinden paylaşılan istatistiğe göre; Karayolları Trafik Kanunu (KTK’nın 26/2 Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak) maddesine göre yapılan araç denetimlerinde 2020 yılında çakar kullanan bin 275 araca cezai işlem uygulanırken, 2021 yılı 1 Ocak’tan günümüze kadar 177 araca çakar lamba kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

Öte yandan, 1 yıllık süre içinde 3 defa, KTK’nın 26/2 maddesini ihlal eden araçlara ise 15 gün süreyle trafikten men edildiği duyuruldu. 2020 yılı boyunca 107 araç trafikten men edilirken, 2021 yılı 1 Ocak’tan günümüze kadar ise, 10 taşıtın trafikten men edildiği kaydedildi. Trafikte çakar, ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları kullandığı belirtilen toplam 117 aracın trafikten men edildiği belirtildi. (SK-ZA-



loading...