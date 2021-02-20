Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çağrı merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun yapan 18 kişiden 11'i tutuklandı

Çağrı merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun yapan 18 kişiden 11'i tutuklandı

arşiv görüntüler

( AFYON KARAHİSAR)- Gözaltına alınan 18 şüpheliden 11’i tutuklandı, 3’ü de ev hapsine gönderildi AFYON KARAHİSAR

İnternet Sitesi Suç Örgütü Harekete Geç Ağrı Merkez Çağrı Merkezi 


- Afyonkarahisar’da internet üzerinden kurdukları site ile 4 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli şahısın 11 tutuklandı, 4’ü ev hapsine gönderilirken 3’ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir çağrı merkezine ait internet sitesinin kendilerini dolandırdığı ihbarında bulunan vatandaşların şikayetini değerlendirerek harekete geçen jandarma ekipleri, organize suç örgütü üyelerine yönelik ikamet ve iş yeri adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.
Operasyonda, organize suç örgütü internete üzerinden faaliyet gösteren çağrı merkezi üzerinden; farklı illerdeki işletme sahiplerini ya da sorumlularını cep telefonu üzerinden arayarak, “arama motoru üzerinden görünürlüklerinizi daha üst sıralara çıkaracağız” vaadiyle sözlü reklam anlaşması yaptıkları belirlendi. dolandırıldığını anlayan müşterilerin anlaşmanın iptal edilmesini istediğinde zorluk çıkardıkları ve iptal işlemi için ayrıca ücret talep ettikleri tespit edildi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 35 bilgisayar, 18 cep telefonu, 18 GSM kartı ile delil niteliği taşıyan belgelere el konuldu. Ayrıca jandarma ekipleri suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 4 milyon lirayı bulan örgüt liderinin hesaplarına da tedbir koydu. Olayla ilgisi olduğu belirlenen ve gözaltına alınan18 şüpheli şahıstan 11 tutuklandı, 4’ü ev hapsine gönderilirken 3’ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement