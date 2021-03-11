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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çağlayan Adliyesi’nde intihar girişimi.. Başsavcı şahsı ikna etti

Çağlayan Adliyesi’nde intihar girişimi.. Başsavcı şahsı ikna etti

Şahsın intihar girişimi

Korkuluk Bild İntihar Girişimi 

-Şahsın korkuluklardan inmesi
-Başsavcı Şaban Yılmaz’dan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Başsavcı Şaban Yılmaz şahsı ikna ederek korkuluklardan indirdi İSTANBUL

- Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 4’üncü katta korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Şahıs, Başsavcı Şaban Yılmaz ve diğer yetkililerin çabalarıyla ikna edilerek korkuluklardan indirildi. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 4’üncü katta korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Olayın yaşandığı katta önlem alan güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adliyeye sevk edilen itfaiye ekipleri şahsın olası atlama ihtimaline karşın branda açarken Başsavcı şaban Yılmaz’da bizzat olayın yaşandığı kata gelerek şahısla görüştü. Başsavcı Yılmaz’ın ve diğer yetkililerin çabalarının ardından şahıs çıktığı korkuluklardan indi.
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