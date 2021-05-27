Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Çadırlarda yaşayan çocukların oyuncak sevinci

- Çadırlarda yaşayan çocukların oyuncak sevinci

Çocukların Mutluluğu görülmeye değerdi

İsaf Gesi Allah Mevsimlik İşçi 

-Çadırlarda yaşayan çocukların oyuncak sevinci
-Bu çocukların İlk kez oyuncakları oldu.Bursa Yenişehir çadır-çocuklar-oyuncak-başkan
-RÖP: DAVUT AYDIN

( BURSA ) BURSA

- Türkiye’nin dört bir tarafından Bursa’nın Yenişehir ilçesine çalışmaya gelen mevsimlik işçilerin çocuklarına Belediye Başkanı Davut Aydın oyuncak dağıttı.
Bu yıl Yenişehir’e çalışmaya gelen 4 bin işçi ve 700 çocuk çadırlara yerleşti. Oyun sahası ve oyuncakları olmayan, aileleriyle çadırlarda yaşayan çocuklara hediyeleri Belediye Başkanı Aydın’dan geldi. Bursa’nın Yenişehir ilçesine çalışmak üzere gelen mevsimlik işçiler ve çocuklarını yaşadıkları Menteşe köyündeki çadırlarda ziyaret eden Belediye Başkanı Davut Aydın, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan mevsimlik işçi olarak gelen vatandaşlarımızı çadırlar bölgesinde daha önce de ziyaret etmiştik. O zaman yanımızda yeterince oyuncağımız yoktu. Onlar da bizim çocuklarımız. Eğlenmek ve oynamak onların da hakkı. Bir ihtiyaçları olduğu zaman yanlarındayız. İnşallah daha sonraki günlerde daha iyi şartlarda buraya geliriz. Misafir olarak gelen mevsimlik işçilerimizi sahiplenmemiz lâzım” diye konuştu.
(FA-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement