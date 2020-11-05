Çadır kentte umut dolu doğum günü sürprizi

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( İZMİR ) İZMİR



- Depremin çocukların zihinlerinde bıraktığı kötü anları bir an olsun uzaklaştırabilmek için Buca’da kurulan çadır kentleri ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, sürpriz doğum günü partisi düzenledi, özel kurulan film çadırında miniklerle birlikte çizgi film izledi. Deprem şaşkınlığını hala üzerlerinden atamayan çocuklara kitap ve oyuncak dağıtan Kılıç, “Çocuklarımızın moralini yüksek tutmak bizim için çok önemli. Çocuklarımızın morali yüksek olduğunda ailelerimizin de morali yüksek oluyor” dedi.

Türkiye’nin en acı günlerinden birinin yaşandığı İzmir depreminin ardından evlerini kaybeden binlerce yurttaşa desteğini sürdüren Buca Belediyesi, çocuklara moral depoladı. 114 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından destek çalışmalarını bizzat yürüten Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşların bulunduğu çadır kentlerdeki miniklerle buluştu. Damla'yı yeni yaşında yalnız bırakmadı Buca Stadyumu ve Şirinyer Hipodromu’nda kurulan çadır kentleri ziyaret eden Başkan Kılıç, 14 yaşına basan Damla Melisa Başıbüyük’e doğum günü sürprizi yaptı. Damla’yla birlikte pasta kesen Kılıç, çadır kentteki tüm çocuklara hediyeler dağıtarak sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi. Yaşadığı sürprizin etkisiyle mutluluğunu gizleyemeyen Damla Başıbüyük, “Çok duygulandım. Evde kalamadığımız için buraya geldik. Herkes doğum günümü kutladı. Buradaki herkes bize çok iyi davranıyor, hiçbir şeyimizi eksik etmiyorlar. Çok mutluyum başkanımız benim için buraya kadar geldi çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Kılıç miniklerle çizgi film izledi Şirinyer Hipodromu’nda kurulan çadır kenti de ziyaret eden Başkan Kılıç, Buca Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından kurulan film gösterim çadırında çocuklarla birlikte çizgi film izledi. Günde iki seans düzenlenen film gösterimleriyle çocukları bir nebze de olsa mutlu edip, sarsıcı tecrübeyi zihinlerinden uzaklaştırmayı amaçladıklarını söyleyen Kılıç, çocuklara sürpriz hediyeler dağıttı.

Çocukların morali çok önemli Deprem süresince yürütülen çalışmaların tüm yaralar sarılıncaya kadar devam edeceğini ifade eden Başkan Kılıç, “Çadır kentlerimizde çok sayıda çocuğumuz var. Onlara güzel bir film gösterimi yaptık, sevindirecek hediyeler verdik. Çocuklarımızın moralini yüksek tutmak bizim için çok önemli. Çocuklarımızın morali yüksek olduğunda ailelerimizin de morali yükseliyor. Bizler az da olsa yaraları sarmaya çalışıyoruz. Hepimize çok geçmiş olsun. Binalarımızı yenileyerek bir daha böyle acılar yaşamamak istiyoruz. Türkiye’de, özellikle bizim kültürümüzde, böylesine güzel bir dayanışa kültürü var. Biz de Buca Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.





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