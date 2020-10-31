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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Çadır kentte kalanlar depremin büyüklüğünü anlattı

Çadır kentte kalanlar depremin büyüklüğünü anlattı

Çadır kentten detay

Güvenli Bölge Deprem Gıda Yardımı Kız Kardeş Çadır Kent 

-Yiyecek içecek dağıtılması
-Çadırda uyuyan insanlar
-Çadır önündeki vatandaşlar
-Çadırlardan detay
-Çadır kentten drone görüntüsü

( İZMİR -ÖZEL-DRONE)- İzmir’de deprem sonrası AFAD ve Büyükşehir Belediyesi tarafından çadır kent kuruldu- “Aklıma Marmara depremi geldi. Hepimiz öleceğiz diye düşündüm” İZMİR

- İzmir’de meydana gelen depremin ardından evlerinde hasar oluşan ve evine girmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlar için çadır kent kuruldu. Korkudan evlerine giremeyen vatandaşlardan Sevgiye Türkoğulları, “Aklıma Marmara depremi geldi. Hepimiz öleceğiz diye düşündüm” dedi.
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51’de Ege Denizi’nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre, 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. İzmir’de 725, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 786 vatandaşımız yaralandı. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanırken, 13 binada çalışmalar devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 3 bin 204 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 450 araç görevlendirildi. Çadır kent kuruldu Deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, binaları hasarlanan ve evlerine girmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlar için Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzlerce çadır kuruldu, kurulmaya da devam ediyor. Vatandaşlara soğuktan etkilenmemeleri için yine ekipler tarafından battaniye, sıcak çorba ve gıda yardımı yapılıyor. Kendilerine ait çadırı olan vatandaşlar da yine güvenli bölgedeki alana çadırlarını kurarak geceyi dışarıda geçirmeyi düşünüyor. “Aklıma Marmara depremi geldi” Deprem anında büyük korku yaşadıkları gözlenen vatandaşlar, o anları korku içerisinde anlattı. Bornova ilçesindeki kız kardeşinin yanında kalan Sevgiye Türkoğulları, salonda otururken bir anda sallanmaya başladıklarını belirterek şunları söyledi: “Şok etkisi yaptı. Panikle kalktım ve bağırmaya başladım. Eniştem ve kız kardeşim oldukları yerde kıpırdayamadılar. Hep birlikte aşağıya indik. Çok panikledik. Aklıma Marmara depremi geldi. Hepimiz öleceğiz diye düşündüm. Şuanda çadırda kalıyoruz, sabaha kadar buradayız. Eve girmeyi düşünmüyorum, burada içim daha rahat.” Evinde hasar gören bir diğer vatandaş da, “Çok korktum. Bina yıkılacak zannettim. Bina sallanırken aşağıya indim. Herkes dışarıdaydı. Evimin salonundaki duvar çatlamış.” İfadelerini kullandı.
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