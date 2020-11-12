-65 yaş ve üzeri depremzedelerle röportaj



( İZMİR ) Çadır kentte 65 yaş ve üzeri kısıtlaması..."Evim olursa söz evde oturacağım"- "Evden çıkmamamız lazım ama evimiz yok" İZMİR



- İzmir’de korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Deprem nedeniyle çadır alanlarında kalan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise evleri olmadığı için çadırlarında ya da çadır yakınlarında vakit geçirmek zorunda olduklarını belirtti.

İzmir’in büyük ölçüde etkilendiği depremin ardından aralarında 65 yaş ve üzeri vatandaşların da bulunduğu çok sayıda kişi çadırlarda kalıyor. Dün akşam korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Hal böyle olunca, akıllara çadırlarda kalan 65 yaş ve üzeri depremzedeler geldi. Çadırda yaşamak durumunda kalan bazı depremzedeler, çadırlarının yakınında vakit geçirdiğini belirtirken, bazıları ise kısıtlamadan haberlerinin olmadığını söyledi.



“İhtiyacımı giderip tekrar içeriye giriyorum”72 yaşındaki Fatma Miras, “Sağlığımıza dikkat etmemiz, maskesiz gezmememiz, kalabalığa girmememiz gerekiyor. Şu an bir rahatsızlığım yok ama yok diye rahatça gezecek, ‘hodri meydan’ diyecek değilim. 65 yaş ve üstüne kısıtlama geldiği için çadır kentteki karavanımda vakit geçiriyorum. Karavanın önünde karnımı doyurup tekrar içeriye giriyorum. Yaşımdan dolayı dışarıda dolaşmıyorum. Sadece ihtiyacımı gidermek için çıkıyorum. Deprem olmasaydı bu saatlerde evimde olacaktım. Evimde hasar yok ama tedbir amaçlı oğlumla birlikte çadır alanında karavanda kalıyoruz” dedi.

“Evde olursam söz veriyorum içeride oturacağım”76 yaşındaki Arzu Özdel ise, “Virüs yüzünden dışarı çıkmamamız lazım ama çadırda da oturamıyorum. Evim yok, evim olsaydı evimde oturacaktım. Evim olursa evden çıkmayacağım. Çadırda nefes alamıyorum. Bu yüzden çadırın önünde oturuyorum. Evde olursam söz veriyorum içeride oturacağım” diye konuştu.

“Evden çıkmamamız lazım ama evimiz yok”67 yaşındaki Kemal Atam, “Çadırda kalıyorum. Çatlak olduğu için evime giremiyorum. Burada gezmek yasak mı oldu? Karar ne zaman çıktı?” diye sorarken, 65 yaşındaki Zahide Atlı da, “Bizim evden çıkmamamız lazım ama evimiz yok. Çadırın yakınlarında duruyorum. Şimdi de yemek yemek için dışarı çıktım. Maskemi takıyorum, öyle çıkıyorum” ifadelerini kullandı.Öte yandan çadırların bulunduğu Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda korona virüs tedbirleri dikkat çekti. Alana giren herkese ateş ölçümü yapılıp dezenfektan sıkılırken, yeni maske veriliyor.



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