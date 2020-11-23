--Mezardan detay

--Vatandaşlardan detay

--Muhtar ve mahalle sakini röp

--Diğer detaylar



( SİVAS ) -Caddeye ismini veren tek mezar esrarını koruyor- Sivas’ta Tekmezar caddesinin ismini aldığı tekmezar görenlerin dikkatini çekiyor SİVAS



- Sivas’ta Tekmezar caddesinin ismini aldığı tekmezar görenlerin dikkatini çekiyor. Sivas’ta Kent merkezi Çayyurt Mahallesi’nde Tekmezar caddesinde bulunan “Tekmezar” isimsiz olmasıyla merak konusu olurken görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Rivayete göre geçmişte tek mezarın bulunduğu alana yakın bir yerde Mevlana Mesnevi Dergahında hizmet eden kimsesiz biri hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kimsesiz, o dönem yoğun kış şartları nedeniyle kent mezarlığına götürülemedi. Götürülemeyen cenaze en yakın bulunan günümüzde ki cadde üzerine defnedildi. Caddeye de adını veren ve cadde ortasında tek bulunan mezar görenlerin dikkatini çekse de mezarın için kimisi için boş kimisi için ise dolu biliniyor. Mahalle muhtarı Necip Köse mezara bilenlerin şifa veya dilek amaçlı değil dua etmek amacıyla ziyaret ettiğini dile getirirken, mahallede yaşayan bir kadın ise bu mezara sıtma hastalarının gelerek şifa aradığını söyledi.



Tek olması dikkat çekiyor Çayyurt Mahallesi Muhtarı Necip Köse, mezarın tek olması dikkat çektiğini ifade ederek, “Tarihi bir mezar olduğu için ismiyle tek mezar caddesi. Kendisi de tek mezar caddesinde Pazartesi pazarının üstünde zamanla defnedildiği yerde bulunuyor. Bizde belediye ve muhtarlık olarak koruma altına aldık. Burada yatan zat Allah Rahmet eylesin 1940 yıllarında Mevlana Mesnevi dergahında kimsesiz sahipsiz bir vatandaş, hizmet ederken rahmetli oldu. O dönem yoğun kış nedeniyle yakın olduğu için buraya defnedildi. Burada da tek mezar olarak bulunuyor, ismi de bilinmiyor. Burada tek olması dikkat çekiyor, ziyaretler ediliyor. Herhangi bir dilek veya beklentili bir dua edilmiyor” dedi.

Sıtma hastaları şifa arıyor Mahallede yaşayan bir kadın ise, bu mezara sıtma hastalarının gelerek şifa aradığını belirterek “Bu gördüğünüz mezarlık 100 seneden beri sıtma tekkesiydi. Ama zamanla insanlar değişti. Bu kabrin ne olduğunu bilmiyorlar. Bütün Sivas halkı köyden gelenler burada sıtma hastalığına ziyaret edip iyi olup gidiyorlardı” diye konuştu.

(OE-GF-



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