Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Caddede giderken otomobili ile çukura düştü

Caddede giderken otomobili ile çukura düştü

Amatör kamera görüntüleri

Kamera Cep Telefonu 

-Caddeden detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde altyapı çalışmaları sebebiyle açılan ve uyarı levhası konulmayan çukura seyir halindeki bir otomobil düştü. Olay Körfez ilçesi, Güney Mahallesi, Tınazpete Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde altyapı yol ve su çalışması gerçekleştiren ekipler, iddialara göre herhangi bir önlem almadı. Cadde üzerinde seyreden bir sürücü, İSU’nun çalışma amacıyla açtığı çukurun içine düştü. Maddi hasara sebep olan kaza vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement