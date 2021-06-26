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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Caddebostan semaları uçurtmalarla şenlendi

Caddebostan semaları uçurtmalarla şenlendi

Çocukların aileleriyle beraber uçurtma uçurması

Gökyüzü Etiler Festival Uçurtma Festivali 

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( İSTANBUL -DRONE)- Kadıköy Belediyesi’nden çocuklara ‘uçurtma festivali’ İSTANBUL

- Kadıköy Belediyesi, “Hayata Dönüyoruz” sloganıyla başlattığı açık hava buluşmaları kapsamında Caddebostan sahilde ‘Uçurtma Festivali’ düzenledi.
Çocuklar aileleriyle birlikte gönüllerince eğlenirken, uçurtmalarla renklenen gökyüzü havadan görüntülendi. Kadıköy Belediyesi tarafından “Hayata Dönüyoruz” sloganıyla başlatılan açık hava buluşmaları kapsamında Uçurtma Festivali düzenlendi.
Caddebostan Sahili'nde sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen festival, sahilin 4 farklı noktasında gerçekleştirildi.
Pandemi nedeniyle uzun süre evlerinden çıkamayan çocuklar aileleriyle birlikte uçurtma uçurarak gönüllerince eğlendi. Caddebostan semalarında oluşan renkli görüntüler havadan görüntülendi. Ödül töreninin de düzenlendiği festivalde dereceye giren çocuklar ve ailelerine hediye çeki verildi.
Ailesiyle birlikte uçurtma uçurtmaya gelen 12 yaşında Ece Damla Fidan, “Çok mutluyum. Uçurtma uçurmak biraz zor oluyor ama gayet güzel bir etkinlik. Koronavirüs sebebiyle evde kalmıştık, açık hava iyi geldi bize. Çok eğleniyorum, buralar çok güzel” dedi.

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