Caddebostan Sahili'nde atlı polisler devriye gezdi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



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Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Şubat ayında da devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Kadıköy'de devriye gezdi. Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde devriye gezdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olarak sahilde yürüyüş yapan İstanbullulara maske ve sosyal mesafe uyarılarda bulunuldu. Öte yandan atlı birliklere, motorlu birliklerde eşlik etti.



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