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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Caddebostan Sahili'nde atlı polisler devriye gezdi

Caddebostan Sahili'nde atlı polisler devriye gezdi

Atlı birlikler

Polis Atlı Polis 

-Sahildeki vatandaşlar
-Ekipler
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Şubat ayında da devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Kadıköy'de devriye gezdi. Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde devriye gezdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olarak sahilde yürüyüş yapan İstanbullulara maske ve sosyal mesafe uyarılarda bulunuldu. Öte yandan atlı birliklere, motorlu birliklerde eşlik etti.
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