Caddebostan Sahili müsilajdan temizlendi

-Temizleme çalışmaları

-Temizlenen sahil



( İSTANBUL )- Müsilajdan arınan Caddebostan Sahili havadan görüntülendi İSTANBUL



- Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizliği devam ediyor. Caddebostan Sahili temizliğin 3’üncü gününde deniz salyasından temizlendi. Müsilajdan temizlenen Caddebostan Sahili havadan görüntülendi. Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizliği, geçtiğimiz Salı günü Bakan Kurum’un Caddebostan’dan katılımıyla diğer illerle beraber eş zamanlı olarak başlatılmıştı. Marmara Denizine kıyısı olan illerde müsilaj seferberliği devam ederken, çalışmalar kapsamında Caddebostan Sahili’ndeki deniz salyaları temizliğin 3’üncü hortumlarla çekilerek toplandı. Deniz salyalarıyla kaplı olan. Müsilajdan temizlenen Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

