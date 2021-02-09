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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Caddebostan Sahil doldu taştı, korona virüs unutuldu

Caddebostan Sahil doldu taştı, korona virüs unutuldu

Sahilde gruplar halinde oturanlar

Hafta Sonu Koronavirüs Doğum Günü 

-Maskesiz vatandaşlar
-Doğum günü kutlaması yazısı
-Vatandaş ile röp.
-detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- (Özel)- Koranavirüsü unutan vatandaşlar Caddebostan Sahil'e akın etti İSTANBUL

- Havanın güzel olması fırsat bilen vatandaşlar koronavirüsü unutup Caddebostan'a adeta akın etti. Gruplar halinde oturan vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.
Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte havanın güzel olduğunu gören vatandaşlar gruplar halinde Caddebostan Sahil'e akın etti. Kimisi salgına aldırış etmeden maske ve mesafe kurallarına uymayarak bir arada otururken, kimi vatandaş ise doğum günü kutlaması için sahilde bir araya geldi. Kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle ise kimi vatandaşlar gruplar halinde yiyecek ve içeceklerini alıp sahile indi. "Risk devam ediyor" Sahilde yürüyüş yapan Ada Sezgin, "Bence insanlar yeteri kadar önlem almıyor. İnsanlar burada toplanmışlar. Belki sosyal mesafeli oturduklarını düşünüyorlar ama kendi aralarında yine maske takmıyorlar. Sonuç olarak risk yine devam ediyor." diye konuştu.
Sahile gelen bir başka vatandaş Yusuf Yıldırım ise "Sahilin durumu ortada. Sosyal mesafe bazı kişiler arasında var, bazılarında ise yok. Zor zamanlardan geçiyoruz. Yasaktan dolayı hafta sonu çıkmayanlar hafta içi yoğunluk oluşturuyor" dedi.
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