- Caddebostan'daki müsilaj temizliği havadan görüntülendi

--gemilerin temizliği

--denizdeki gemiler

--denizin üstündeki salyalar

--detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Marmara Denizi'nde başlatılan seferberlik sonrası gerçekleştirilen temizlik çalışmaları Caddebostan Sahilde havadan görüntülendi. Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği, Caddebostan Sahili'nden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla başladı.

Gerçekleştirilen törene Bakan Kurum'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılım sağladı. Marmara Denizi'nde giderek artış gösteren deniz salyalarının Caddebostan Sahili'ndeki temizlik çalışmaları ise havadan görüntülendi.

