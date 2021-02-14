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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Caddebostan'da yürek ısıtan görüntüler: Yüzlerce martıyı besledi

Caddebostan'da yürek ısıtan görüntüler: Yüzlerce martıyı besledi

Martılar

Köpek Karlı Hava Sokak Köpekleri Kar Yağışı Sokak Hayvanları 

-Vatandaşın hayvanların beslemesi
-Sokak hayvanları
-Vatandaş ile röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Caddebostan'da bir vatandaş soğuk ve karlı havada yemek bulmakta zorlanan yüzlerce martıyı besledi. İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışı hayatı birçok konuda olumsuz etkilerken, en çok etkilenenler ise sokak hayvanları oldu. Kar yağışı ve havaların eksi dereceleri görmesi sonrası Ergün Karakuş isimli vatandaş Caddebostan Sahil'e gelerek yanında getirdiği ekmek parçalarıyla yüzlerce martıyı besledi. Karakuş, ayrıca yanında getirdiği mamaları ise sokak köpeklerine dağıtacağını belirtti.
Ergün Karakuş, "Soğuk havaların başlamasıyla hepsi acıkmış. Hemen geldiler. Doğal olarak insanın vicdanı evde otururken onların bu halde aç kalmasına dayanamıyor. Ben de dışarı çıktım. Hem martıları hem de sokak köpeklerini besleyeceğim. Belediyeler sağ olsunlar yeteri kadar destek oluyorlar ama bizlerinde insan olarak bu konuda duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.

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