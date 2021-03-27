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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Caddebostan’da korkutan manzara: Yine doldu taştı

Caddebostan’da korkutan manzara: Yine doldu taştı

-Caddebostan sahili

Kalaba Alabalık Güneşli Hava Güneşli Aktüel 

--kalabalık vatandaşlar
--drone görüntü
--aktüel görüntü
--yürüyüş yapan insanlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde güneşli havayı gören vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Caddebostan Sahalinde oluşan kalabalık ise drone ile havadan görüntülendi. Yaklaşık 3,5 ay süren korona virüs önlemleri kapsamındaki Cumartesi günü kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında güneşli havayı gören vatandaşlar kendilerini sahile attı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı. Kimileri ise yanlarında getirmiş oldukları sandalyelerle oturarak dipdibe sohbet etti. Caddebostana bakın eden vatandaşların bazıları ise sosyal mesafeye uymayarak maske takmadığıda gözlemlendi. Öteyandan Caddebostan Sahilindeki insan yoğunluğu havadan görüntülendi. (CS-
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