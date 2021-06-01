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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Cadde ortasında yumruklu sopalı kavga kamerada

Cadde ortasında yumruklu sopalı kavga kamerada

-amatör kamera-

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-Yumrukla bir kişiye saldırma anları
-Yumrukların hedefi olan kişinin sopayla saldırması
-Kişilerin ayrılması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar ve sopalar konuştu.
Kavga anı çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde öğlen saatlerinde gerçekleştiği belirtilen kavgada, iki grup arasında kavga çıktı. Cadde ortasında başlayan kavgada beyaz tişörtlü bir kişi yumruklu saldırıya uğradı. Başından aldığı darbeler sonrası öfkelenen kişi, kendisine saldıranlara sopayla defalarca vurdu. Araya girenlerin olmasıyla taraflar ayrılırken, o anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kavganın sebebi ise merak konusu oldu.
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