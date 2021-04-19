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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cadde ortasında iki vatandaşı silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

Cadde ortasında iki vatandaşı silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

-Şahsın adliyeye sevk edilmesi

Polis Alışveriş Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir grupla kavga ettiği sırada, rastgele ateş açarak caddede yürüyen iki vatandaşı yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. Olay, dün Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde kimliği belirsiz iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında N.A.Ç. (16) tabanca ile rastgele ateş açmaya başladı.
Bu sırada caddede alışveriş yapmak için yürüyen M.A.Y. (48) ve E.G. (48), şahsın silahından çıkan kurşunların isabet etmesi neticesinde yaralandı. gelen sağlık ekipleri tarafından kalçasından yaralanan M.A.Y. ve çenesinden yaralanan E.G. , Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Adliyeye sevk edildi Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yoldan geçen iki vatandaşı yaralayan şahsın N.A.Ç.’nin olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince şahıs, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ötürülen şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi. (MK-
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