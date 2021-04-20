Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
- Çad, Devlet Başkanı Deby, çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti

- Çad, Devlet Başkanı Deby, çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti

Ordu açıklama

(ÇAD) ÇAD

Devlet Başkanı Hastane Çatışma 


- Orta Afrika ülkesi Çad'ın Devlet Başkanı Idriss Deby Itno’nun cephedeki çatışmalar sırasında yaralanmasının ardından hayatını kaybettiği belirtildi. Çad ordusundan yapılan açıklamada, 6’ncı kez devlet başkanı olarak seçilen Idriss Deby Itno’nun cephedeki çatışmalar sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 68 yaşındaki Deby’nin ülkenin toprak bütünlüğünü korurken öldüğünü söyledi.

Yerel kaynaklara göre Deby, ülkenin kuzeyindeki bir cephede isyancılarla yaşanan çatışmalarda komutan olarak görev yapıyordu. Idriss Deby Itno, ilk kez 1990 yılında Devlet Başkanı olarak göreve başlamış, 11 Nisan’da düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 79,32’sini kazanarak yeniden seçimi kazanmıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin GörüşmesiCumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin Görüşmesi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayrakları Yerde BırakmadıCumhurbaşkanı Erdoğan Bayrakları Yerde Bırakmadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement