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Bylock'un lisanslı sahibi David Keynes'in İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bylock'un lisanslı sahibi David Keynes'in İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı

Bylock'un lisanslı sahibi David Keynes'in İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Terör Savcı Diana Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan David Keynes'in Haziran ayında İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen David Keynes hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.
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