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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Bylock kullanıcısı 15 şüpheli yakalandı

- Bylock kullanıcısı 15 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Akalan Kripto Terör Örgütü 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleşen operasyonda FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheli yakalandı. Etkin pişmanlıktan yararlananların ifadelerinde, örgütün sivil yapılanması içerisinde sorumlu seviyede faaliyet gösterdikleri ortaya çıkarılan 17 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak göz altına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam edildiği kaydedildi. (ALİ-
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