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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Byculla Hayvanat Bahçesi 11 ay sonra kapılarını yeniden açtı

- Byculla Hayvanat Bahçesi 11 ay sonra kapılarını yeniden açtı

Byculla Hayvanat Bahçesi'nden görüntüler

(MUMBAİ) MUMBAİ

Hafta Sonu Hayvan Hayvanat Bahçesi 


- Hindistan'ın Mumbai kentinde bulunan Byculla Hayvanat Bahçesi 11 ay kapalı kalmasının ardından yeniden açıldı. Hindistan'ın Mumbai kentinde halk arasında Byculla Hayvanat Bahçesi olarak bilinen Veermata Jijabai Bhosale Udyan, Covid-19 pandemisi nedeniyle 11 ay kapalı kalmasının ardından yeniden halka açıldı. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği hayvanat bahçesini ilk hafta sonunda 11 bin kişi ziyaret etti. Hayvanat bahçesi, kapanma sürecinde belirgin düzeyde gelir kaybına uğramıştı. Hayvanat bahçesi, 15 Mart 2020'de korona virüs önlemleri kapsamında kapatılmıştı.
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