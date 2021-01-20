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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Buzlu yolda şarampole düşen midibüs yol açma dozeri ile kurtarıldı

Buzlu yolda şarampole düşen midibüs yol açma dozeri ile kurtarıldı

- Yol açma dozeriyle kurtarılan midibüsten detaylar

Karla Mücadele Kar Yağışı Direksiyon 

-- Röportajlar
-- Çalışmalardan detaylar

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Erzurum’un Tekman ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tipi ve buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole düşen midibüsü Tekman Belediyesi ekipleri yol açma dozeri ile kurtardı. Tekman ilçesinde etkili olan tipi ve yollardaki buzlanmadan dolayı yolcu taşıyan midibüs şarampole kaydı. Yol açma çalışmalarına devam eden Tekman Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri midibüstekilerin yardımına koştu. Yol açma dozerine bağlanan zincirlere şarampole düşen midibüs kurtarıldı. Olay da yaralanan olmadı. Vatandaşlar, “Belediyemize çok teşekkür ederiz. Bizi bu durumdan kurtardılar” dediler. Mahalle yollarını açmaya çalışan Tekman Belediyesi karla mücadele ekipleri görüş mesafesinin olmaması sebebi ile zaman zaman yolda kaymaların olduğu halde çalışmalara devam ederek köyde bulunan hasta için de yoğun çaba sarf ettiler. (AUB-ÖB)
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