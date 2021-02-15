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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Buzlu yolda kontrolden çıkan itfaiye aracı devrildi

- Buzlu yolda kontrolden çıkan itfaiye aracı devrildi

- Devrilen itfaiyeden detay görüntü

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

İtfaiye Aracı Trol 


- Tekirdağ’da bir olaya giden itfaiye aracı buzlu yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza, Kapaklı - Saray yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 AF 110 plakalı itfaiye aracı Saray’da bir olaya müdahale etmek için Kapaklı’dan yola çıktı. Kapaklı - Saray mevkiinde yolun buzlanması nedeniyle kayan itfaiye aracı, yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. (FB-
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