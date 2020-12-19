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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Buzlu yolda kayan sevimli köpek gülümsetti

- Buzlu yolda kayan sevimli köpek gülümsetti

Köpeğin kayması

( PEKİN ) PEKİN

Köpek 


- Çin’de sahibine ağaç dalı getiren köpeğin buzlu yolda kaydığı anlara ait görüntüler gülümsetti. Çin’in Guizhou eyaletinde “Cake” isimli golden retriever cinsi köpek sahibine ağaç dalı getirirken soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda kaydı. Sahibine doğru koşarken buzlu yolda kayan 8 aylık sevimli köpeğin görüntüleri gülümsetti. Köpeğin sahibi Ou yaptığı açıklamada, köpeğin ağaç dallarını ona sevgisini göstermek için toplayıp getirdiğini söyledi.


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