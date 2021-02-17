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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Buzlu yolda kayan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada

Buzlu yolda kayan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada

Minibüsün kayması, düşen adam, panik anları

( BURSA ) - BURSA

Cenin Kamera Kar Yağışı 


- Bursa'da buzlu yollarda facianın eşiğinden dönüldü. Buzlu yolda ayağı kayan bir işçi, yokuş aşağı inen minibüsün önüne düştü. Genç adam minibüsün altında kalmaktan arkadaşları tarafından kurtarıldı. Sabah saatlerinde Bursa'nın merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde buzlu yollarda sıkıntı yaşandı. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü gecenin ardından sabah erken saatlerde kar yağışı bastırdı. Sabah 07,00 sıralarında işe gidenler yolda kalan otobüs ve servis minibüslerine yardımcı oldu. Emek Mahallesi'nde bir işçi ayağı kayınca minibüsün önünde yere düştü. Minibüsün altında kalmak üzere olan Ali isimli işçi, o sırada servis bekleyen diğer işçiler tarafından kurtarıldı. Korku dolu anlar ise saniye saniye kaydedildi. (SA-İHS)
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