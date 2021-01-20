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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Buzlu yolda duramayan araç evin bahçesine böyle uçtu

- Buzlu yolda duramayan araç evin bahçesine böyle uçtu

- Aracın kayarak bahçeye uçması

Hava Sıcaklığı Kamera Ticari Araç Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-- İtfaiye ve sağlık ekipleri bahçeye uçan araç detay
-Görüntü Bursa FTP Klasörüne atıldı

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da buz tutan yolda duramayan hafif ticari araç bir evin bahçesine uçtu. O anlar kameralara yansıdı. Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 gün süren yoğun kar yağışını ardından hava sıcaklığının eksilere düşmesi sonucu yollar buz tuttu. Dik yokuştan aşağıya doğru inmeye çalışan hafif ticari araç buzlu yolda kontrolden çıkarak kaymaya başladı.
Sürücü kontrolü kaybederek bir evin bahçesine uçarak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anı ve bahçeye düşen aracın görüntüsü saniye saniye bir kişi tarafından kayda alındı (HG-İHS)
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