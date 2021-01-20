- Buzlu yolda duramayan araç evin bahçesine böyle uçtu

-- İtfaiye ve sağlık ekipleri bahçeye uçan araç detay

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( BURSA ) BURSA



- Bursa'da buz tutan yolda duramayan hafif ticari araç bir evin bahçesine uçtu. O anlar kameralara yansıdı. Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 gün süren yoğun kar yağışını ardından hava sıcaklığının eksilere düşmesi sonucu yollar buz tuttu. Dik yokuştan aşağıya doğru inmeye çalışan hafif ticari araç buzlu yolda kontrolden çıkarak kaymaya başladı.

Sürücü kontrolü kaybederek bir evin bahçesine uçarak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anı ve bahçeye düşen aracın görüntüsü saniye saniye bir kişi tarafından kayda alındı (HG-İHS)



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