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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Buzlu yolda 10 araç birbirince böyle girdi: 12 yaralı

Buzlu yolda 10 araç birbirince böyle girdi: 12 yaralı

kaza anı

İlk Müdahale Karayolları Zincirleme Kaza Cep Telefonu İşçi Servisi 

-olay yerinden görüntü
-detaylar

( BARTIN )- Kaza anı kameraya yansıdı BARTIN

- Bartın’da meydana gelen ve 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.Bartın Zonguldak karayolunun Gecen köyü mevkiinde sis ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada Bartın’dan Zonguldak yönüne seyir halinde olan işçi servisi buzlu yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Aynı istikamete seyir halinde olan araçlarda duramayarak kazaya karıştı. Kaza anı ise o an cep telefonuyla kayıtta olan vatandaşın görüntülerine anbean yansıdı.Toplam 10 aracın birbirine girdiği kazada 12 kişi hafif şekilde yaralandı. 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar tedavi için Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan, kaza sonrasında karayolları ekiplerince bölgede tuzlama çalışması yapıldığı görüldü.

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