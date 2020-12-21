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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Buzlar eridi, balıkçıların mesaileri başladı

Buzlar eridi, balıkçıların mesaileri başladı

-Balıkçılar ava giderken çekilen görüntüler

Balık Avı Kış Mevsimi 

--Balıkçılar balık avlarken çekilen görüntüler
--Balıkçı Erkan Aşantuğrul ile yapılan röportaj

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da derelerin donmaya başlaması ile birlikte balıkçılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar ağlarını alarak buzlu sularda balık avlamaya başladılar. Ağrı’da kış mevsiminde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar bu seneki ilk mesailerine başladılar. Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran Köyü’nde yaşayan balıkçılar ağlarını alarak buzlu sularda balık avına çıktılar. Donmaya başlayan derede oluşan buzları kırarak balık avlayan vatandaşlar ardından yaktıkları ateşte demledikleri çayı içerek ısınmaya çalıştılar. ‘Arkadaşlarımızla birlikte balık avlamaya çıktık’ Havalar güzel olsa da derelerin bir kısmının donmaya başladığını kaydeden Erkan Aşantuğrul, derelerin donmaya başladığı yerlerdeki buzları kırarak balık avladıklarını söyledi.

Balık avlamanın kendisi için hobi olduğunu dile getiren Aşantuğrul, “Geçen sene bu zamanlarda yerde yaklaşık bir metre kar vardı. Hava eksi 30 dereceleri görüyordu. Ancak bu sene görüldüğü üzere yerde kar bile yok ve hava da çok güzel. Biz de bu güzel havayı fırsat bilerek arkadaşlarımızla birlikte balık avlamaya çıktık. Birazdan arkadaşımız bize çay demleyecek. Arkadaşımızın demlediği çayı da içerek günü bitireceğiz.” dedi.
(SA-AT)
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