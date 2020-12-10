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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Buzlanma nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi yaralandı

Buzlanma nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi yaralandı

kaza yerinden görüntüler

Karayolları Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri Trol 

-Detay
-Vatandaş röportajları

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat´ta buzlanma nedeniyle meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İsmail Özel yönetimindeki 06 FH 8126 plakalı otomobil Yozgat-Ankara Karayolu Başıbüyüklü köyü mevkiinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu. Kazadan 10 dakika sonra aynı mevkide Ahmet Turan Ünal yönetimindeki 06 BDP 966 plakalı otomobil de kontrolden çıkarak devrilirken sürücü yaralandı. Yaralı sürücü Ahmet Turan Ünal, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kazadan sonra karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışması yaptı.
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