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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Buzlanma nedeniyle kayan tanker bariyerleri yıkıp şarampolde askıda kaldı

Buzlanma nedeniyle kayan tanker bariyerleri yıkıp şarampolde askıda kaldı

Kazanın ardından bölgeden detaylar

Polis Karahisar Kar Yağışı Trol 

-tankerden görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Yolun boş olması olası facianın önüne geçti AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da kar yağışı sonrası yaşanan buzlanma yüzünden kontrolden çıkan tanker yolun karşı şeridine geçiş şarampolde askıda kaldı. Kaza esnasında yolun boş olması ise olası facianın önüne geçti. Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzeri Ankara Köprülü Kavşak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 42 FMB 93 plakalı tanker buzlanma nedeni ile kayganlaşan yoldan kontrolden çıktı. Tanker önce yol ortasında refüje çıkıp ardından karşı şeride geçti. Bariyerleri de yıkan tanker şarampolde asılı kaldı. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, kaza esnasında yolun boş olması ise olası facianın önüne geçti. Kaza sonrası yolda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
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