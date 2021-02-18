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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Buzlanan yollarda tuzlama çalışması

Buzlanan yollarda tuzlama çalışması

Ekiplerden görüntü

Kar Temizliği Karla Mücadele Kar Yağışı 

-tuzlama çalışmaları
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da iki gündür etkili olan kar yağışının ardından Aşkale ilçesinde karla mücadele seferberliği başlatıldı.Aşkale Belediyesi tüm ekip ve ekipmanları ile ilçe merkezi başta olmak üzere ilçe genelinde kar temizliği ve buzlanan yollarda tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önceki gün gece başlayan ve iki gün boyunca devam eden Kar yağışı sonrası sürücülerimiz, vatandaşlarımız ve esnaflarımızın zorluk yaşamaması için Aşkale Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kar yağışının etkisini bitirmesi sonrasında bizlerde çalışmalarımıza başladık. Bugün sabah itibarı ile de ilçe merkezimiz başta olmak üzere mahalle ve sokaklarımızda tuzlama çalışmaları yapıyoruz. Bu havalarda vatandaşlarımızın güç durumda kalmaması için onlardan ricamız mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları olacaktır” dedi.
Aşkale Belediye Başkanı Yaptırmış, çalışmalarda büyük çaba harcayan personeline de teşekkür etti.
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