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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil elektrik direğini biçti

Buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil elektrik direğini biçti

Aracın hızla gelip elektrik direğine çarpması

Bebek Elektrik Direği Trol 

-Direğin parçalanması ve aracın durması
-Araçtan inen bir kişinin bebeği kucağına alması

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil elektrik direğini biçti. Alınan bilgiye göre, Köprüpaşa Mahallesinde meydana gelen kazada, içinde biri bebek 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil, yolun buzlu olması nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğini biçti. Kazada aracın arka koltuğunda bulunan bebek olay yerine çağrılan ambulans ile Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı. (MAP-
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