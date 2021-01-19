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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Buzlanan sokakta gençlerin tehlikeli oyunu

Buzlanan sokakta gençlerin tehlikeli oyunu

Cep telefonu görüntüsü

( İSTANBUL - ÖZEL)- Buzlu sokakta kendilerini arabanın arkasına bağlayıp kaydılar İSTANBUL

Tehlikeli Oyun Kamera Cep Telefonu Grup Genç Kar Yağışı 


- Arnavutköy'de akşam saatlerinde kar yağışının etkisiyle buzlanan yolda kaymak isteyen gençlerin yöntemi yürekleri ağza getirdi. Arnavutköy Maraşel Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, kar yağışının etkisiyle buzlanan yolda kaymak isteyen bir grup genç kendilerini bir otomobilin arkasına bağlayarak kayıyor. Gençlerin bu tehlikeli oyunu ise bir arkadaşları tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. (BT-ÖFA
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