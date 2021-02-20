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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Buzlanan merdivende tüpçünün zor anları kamerada

Buzlanan merdivende tüpçünün zor anları kamerada

Tüplerle birlikte ayağı kayarak yere düşmesi

Kamera Kaldırımlar Kar Yağışı 

-Başını yere vurmaktan son anda kurtulması
-Yerden kalkarak merdivenlerden çıkması
-Merdivenlerden çıkmaya çıkan bir başka kişinin zor anları

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Pazar ilçesinde iki elinde tüp taşırken buzlanan merdivenden kayarak düşen kişinin o anları güvenlik kameralarına yansıdı. Tokat’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini gösterdi. Buzlanan yol ve kaldırımlar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Pazar ilçesinde motosikletle getirdiği tüpleri taşıyan Vehbi Özmen, buzlanan merdivenlerin azizliğine uğradı. Özmen, iki elindeki tüple merdivene çıkmaya başladığı anda biranda kendini yerde buldu. Sırt üstü düşerek başını son anda yere çarpmaktan kurtaran Özmen, yaşadığı şaşkınlığı atlattıktan sonra yerden kalkarak binaya girdi. Kameralara yansıyan bir diğer görüntüde ise merdivenlerden çıkmaya çalışan şahsın zor anları yer aldı.
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