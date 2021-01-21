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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Buzla kaplı kümesini temizleyen muhtar çektiği video ile gülümsetti

Buzla kaplı kümesini temizleyen muhtar çektiği video ile gülümsetti

ACIGÖL YUKARI MAHALLE MUHTARI HASAN YILDIRIM'IM BUZLA KAPLI KÜMESİNİ TEMİZLEMESİ

( NEVŞEHİR -ÖZEL)- Buzla kaplı kümesi temizleyen muhtar izleyenleri güldürdü NEVŞEHİR

Güvenlik Güçleri Hava Sıcaklıkları Buz Sarkıtları 


- Nevşehir’in Acıgöl ilçesi Yukarı Mahalle Muhtarı Hasan Yıldırım'ın buz sarkıtlarıyla kaplı kümesini temizlemesi izleyenleri gülümsetti. Çetin kış şartlarının yaşandığı, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde kümesinin buz sarkıtlarıyla dolduğunu gören Yukarı Mahalle Muhtarı Hasan Yıldırım’ın buz sarkıtlarını ilginç yöntemi ve konuşmalarıyla temizlemesi gülümsetti. Yukarı Mahalle Muhtarı Hasan Yıldırım çektiği videoda, “Allah bu soğuklukta görev yapan güvenlik güçlerimize güç versin. Uzun yol şoförlerine yardımcı olsun. Fatih’in fedaisi Kara Murat gibiyim” demesi izleyenleri güldürdü.
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