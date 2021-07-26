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Buzdolabı prizinden çıkan yangın evi küle çevirdi
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Buzdolabı prizinden çıkan yangın evi küle çevirdi

Buzdolabı prizinden çıkan yangın evi küle çevirdi

İtfaiye ekiplerinden detaylar

Buzdolabı Polis Bild Yangın Sağlık Ekipleri 

-Söndürme çalışmaları
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de buzdolabının takılı olduğu prizden kaynaklı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, Kırıkkale'de Yeni Mahalle 326. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Bülbül'e ait 4. kattaki dairede yangın çıktı. Evin penceresinden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, apartmandaki vatandaşları dışarı çıkardı. Yangın sırasında piknikte olan ev sahibi de olayı duyar duymaz gelerek kapıyı açtı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise mutfaktaki buzdolabının takılı olduğu prizden kaynaklandığı belirtildi. (HA-KA
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