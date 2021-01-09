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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Buzdan gelinliğini giyen Muradiye Şelalesi görüntüsüyle mest ediyor

Buzdan gelinliğini giyen Muradiye Şelalesi görüntüsüyle mest ediyor

Şelaleden görüntü

Şelale Ziyaretçiler Irak 

-Şelalenin donan bölgelerinden görüntü
-Buz tutan alanlar
-Ziyaretçilerden görüntü
-Röportajlar
-detaylar

( VAN -ÖZEL) VAN

- Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ayrı güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Muradiye Şelalesi, kısmen donan görüntüsüyle mest ediyor.Muradiye ilçesi yakınlarındaki Bendimahi Çayı üzerinde bulunan Muradiye Şelalesi’nin bir kısmı buzla kaplandı. Hava sıcaklığının ocak ayında sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi, yaz aylarında coşkulu akan suyuyla dikkat çeken Muradiye Şelalesi’nin bir bölümünü buza dönüştürdü.Doyumsuz görüntüler oluşturuyorYaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Yılın her döneminde büründüğü farklı güzelliklerle ziyaretçilerini kendisini hayran bıraktıran Muradiye Şelalesi, giydiği buzdan gelinliğiyle ilgi odağı oldu.Her memlekette bu tür doğal güzelliklerin olmadığını ifade eden vatandaşlar; yazı ayrı, kışı ayrı güzel olan şelaleyi herkesin görmesini tavsiye etti.
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