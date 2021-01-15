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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Buzda kayan otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

- Buzda kayan otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

HASTANEYE GETİRİLEN YARALILAR

Sekte Trol 

-EVİN BAHÇESİNEKİ ARAÇ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otomobil, metrelerce yüksekten bir evin bahçesine uçtu. Kaza sonrası hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Malkara - Keşan yolu üzeri Haliç mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden Hasan Cömert (27) yönetimindeki 59 LU 140 plakalı otomobil, buzlanma sebebiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Yüksekten düşen araç hurdaya döndü Metrelerce yüksekten bir evin bahçesine düşen otomobil hurdaya döndü. Kaza sonrası yaralanan sürücü Cömert ve araçta yolcu olarak bulunan Metin Kılıç (30), olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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