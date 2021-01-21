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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Buz tutan şelale görenleri mest ediyor

Buz tutan şelale görenleri mest ediyor

- Dron görüntüsü

Hava Sıcaklığı Şelale Buz Sarkıtları Uttu 

-- Buz tutan şelalelerden görüntü
-- Oluşan buz sarkıtlarından görüntü
-- Mahalle Muhtarı Mehmet Kalay'ın açıklaması

( KAYSERİ - ÖZEL-DRONE)- Kayseri'de donan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu KAYSERİ

- Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Derebağ Şelalesi aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu. Buz tutan şelale, görenleri mest etti. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Derebağ Şelalesi, kentte son günlerde etkisini gösteren aşırı soğuklar nedeniyle dondu. Donan şelalede oluşan buz sarkıtları, eşsiz görüntüler ortaya çıkardı. Derebağ Mahallesi Muhtarı Mehmet Kalay, şelalenin yazın ayrı kışın ayrı güzelliğiyle görenleri büyülediğini söyledi.

Kalay; "Kışın burada su azalıyor. Mahallemizin su ihtiyacının 4'te 1 kısmı da buradan karşılanıyor. Baharda şelalemiz coşar, doğa harikası olur, buralar yeşerir. Havalar soğuyunca böyle güzellikler çıkıyor. Bu görüntülerin aynısını baharda bulamazsın. Buraya güneş kışın hemen hemen hiç değmiyor. Türkiye'deki vatandaşlarımızın buralara gelerek bu güzellikleri görmesini, yöresel lezzetlerimizden tatmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Derebağ Mahallesi'nde en düşük hava sıcaklığı dün eksi 16, bugün ise eksi 13 olarak ölçüldü. Öte yandan buz tutan şelale, dron tarafından havadan görüntülendi.
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