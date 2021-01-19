Buz tutan Porsuk Çayı görüntülendi

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( ESKİŞEHİR - DRONE) ESKİŞEHİR



- Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 21 dereceye kadar düştüğü Eskişehir’de Porsuk Çayı’nın buz tutan yüzeyi havadan görüntülendi. Beyaz gelinliği giyen Eskişehir’de havaların soğumasının ardından Porsuk Çayı’nın yüzeyi buzla kaplandı. Adeta buz pistine dönen çayın bir bölümü drone ile havadan görüntülendi. Meteoroloji verilerine göre, kentte gün içinde en yüksek eksi 3 derece olan hava sıcaklığı gece eksi 18 dereceye kadar düşecek. (ÇAĞ-Y)



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