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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Buz tutan nehirde elleriyle balık avladılar

Buz tutan nehirde elleriyle balık avladılar

Buz tutan Çoruh Nehrinde vatandaşların balık avı

( ERZURUM )- Eğlenceli görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı ERZURUM

Hava Sıcaklığı Kamera Balık Avı Cep Telefonu 


- Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde vatandaşlar donan Çoruh Nehri üzerinde elleriyle balık avladı. Eğlenceli görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.Erzurum’un Pazaryolu ilçesinden geçen Çoruh Nehri gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düşmesiyle dondu. Alıçlı mahallesinde oturan vatandaşlar donan Çoruh Nehrinde elleriyle balık avladı. Donan nehir üzerinde ayakta durmakta zorlanan vatandaşların kimisi buzda kaydı, kimisi ise buzun kırılmasıyla suya düştü. Soğuğa aldırış etmeden balık avlamaya devam eden vatandaşların eğlenceli görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
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