Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Buz tutan kentte kuşlar için sıcak yuva

- Buz tutan kentte kuşlar için sıcak yuva

Kuş Yuvalarından Görüntü

Kuş Yuvası Hayvan Severler İpekyolu Alabalık Sokak Hayvanları 

-Hayvan sever ve Belediyenin yuvaları asma görüntüsü
-Röportaj
-diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van’ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin doğal yaşamı korumak amacıyla başlattığı ‘Kuş Yuvaları’ çalışması büyük beğeni topladı. İpekyolu Belediyesi, başlatmış olduğu uygulama ile park, refüjler ve mesire alanlarında yaşayan kuşlar için özel tasarlanmış yuvalar yerleştirdi. Kentteki kuş türlerinin barınmasına olanak sağlayacak projeyle, kuşların büyüklüğüne göre park ve mesire alanlarında kuş yuvası yapıldı. İHA muhabirine konuşan İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Volkan Avcı, pandemi döneminde kesintisiz her gün sokak hayvanlarıyla ilgili besleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Avcı, “Sokak hayvanlarımızın aç olduğu dönemlerde beslenme aktivitelerini arttırarak hayvan severlerin yardımıyla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de kentteki hayvan severlerin destekleriyle kalabalık bir şekilde sokak hayvanlarını besledik. Bunun yanında farklı bir çalışma olarak kuş besleme odakları oluşturduk ve ağaçlara asıyoruz. Tüm parklarımıza asıp kuşlarımızın da beslenmesini sağlayacağız. Tüm sokak hayvanlarına dokunmaya çalışıyoruz. Buradan kentteki tüm hayvan severlere teşekkür ediyorum. İpekyolu Belediyesi olarak sokak hayvanlarının yanındayız” diye konuştu.
(MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
PKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına DüştüPKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına Düştü
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı