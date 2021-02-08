- Buz tutan gölete düşen vatandaş son anda kurtuldu



- Kızılcahamam'da buz tutmuş gölete düşen bir vatandaş kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Başkent'te Kızılcahamam'ın Kavaközü köyünde buz tutmuş gölette gezen bir vatandaş buzun kırılmasıyla buz gibi suyun içine düştü. Gölete düşen Serhat Baran isimli vatandaş, çevresindekileri korkuttu. Görüntüyü çeken arkadaşının direktifleriyle buz tutmuş göletin içinden kurtulmaya çalışan Baran, kendi imkanlarıyla suyun içinden çıkabildi. (Mİ-



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