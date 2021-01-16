Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde pedal çevirdiler

-Kars Bisiklet Kulübü Başkanı Batuhan Caner Kayhan ile röportaj

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( KARS -DRONE) KARS



- Kars Bisiklet Kulübü sporcuları buz tutmuş Çıldır Gölü üzerinde pedal çevirdi. Çıldır Gölü’ne gelen Kars Bisiklet Kulübü sporcuları, buz tutan göl üzerinde bisiklet turu yaparak buz üzerinde drift yaparak günün keyfini çıkardı. Bisiklet tutkunlarının buz tutan göl üzerindeki pedal çevirmeleri, görsel şölen oluşturmasının yanı sıra drone görüntüleri ise hayranlık uyandırdı. Kars bisiklet kulübü Türkiye’de bir ilk olarak donmuş Çıldır Gölü üzerinde pedal çevirdi. Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte keyifli görüntüler ortaya çıktı. Kars Bisiklet Kulübü Başkanı Batuhan Caner Kayhan etkinlik sonunda yaptığı açıklamada Bütün bisiklet severleri bu deneyimi yaşamaları için Kars’a davet etti. Dünyayı etkisi altında alan korona virüs salgını nedeniyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri olmaktan uzaklaşan Çıldır Gölü, eski günlerini arıyor.



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