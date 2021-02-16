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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Buz pistine dönen caddede kayan hafif ticari araç, kolonya dükkanına girdi

Buz pistine dönen caddede kayan hafif ticari araç, kolonya dükkanına girdi

-Kaza bölgesinden görüntü

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--Dükkandan görüntü
--Kalabalıktan görüntü
--Araçtan görüntü
--Detay

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Düzce'de etkili olan kar yağışı sonrasında buz pistine dönen yolda kayan hafif ticari araç, kayarak kolonya dükkanına girdi. Kaza, Düzce Eski Bolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kervan S.D. idaresindeki 81 DY 955 plakalı Ford marka hafif ticari araç, yoğun kar yağışı sonrasında buz pistine dönen yolda kontrolden çıkarak kaymaya başladı.
Kontrolsüzce ilerleyen hafif ticari araç önce yön levhalarına, ardından da cadde üzerinde bulunan kolonya dükkanına girdi.Kazada yaralanan olmazken dükkanda ve araçta maddi hasar meydana geldi.
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