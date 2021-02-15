Buz gibi suda mahsur kalan çoban köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı



- Ordu’nu Kabataş ilçesinde çaya düşen ve buz gibi suda donma tehlikesi yaşayan çoban köpeğinin imdadına Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri koştu. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması ile kurtarılan köpek objektiflere verdiği pozla yürekleri ısıttı. Ordu’nun Kabataş ilçesinden geçen Bolaman Çayı’na düşen çoban köpeği buz gibi çay sularının içerisinde mahsur kaldı. Durumu gören vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerini arayarak bilgi verdi. Çok hızlı bir şekilde köpeğin mahsur kaldığı alana gelen itfaiye ekipleri çoban köpeğinin kurtarılması için özverili bir çalışma başlattı. Bolaman Çayı’na inen itfaiye ekipleri suyun içerisinde donma tehlikesi geçiren çoban köpeğine ulaşarak gerekli ekipmanlar vasıtası ile bulunduğu yerden kurtarılmasını sağladı. İtfaiye ekiplerinin seferber olduğu çalışma ile düştüğü yerden kurtarılan çoban köpeği kurtarılmasının ardından itfaiye ekipleri ile birlikte verdiği pozla yürekleri ısıttı. (MAK)



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