Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Buz gibi suda mahsur kalan çoban köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı

Buz gibi suda mahsur kalan çoban köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı

Köpeğin dereden kurtarılması detaylar

( ORDU ) ORDU

Mahsur Kaldı Çoban Köpeği Köpek Donma Tehlikesi Objektif 


- Ordu’nu Kabataş ilçesinde çaya düşen ve buz gibi suda donma tehlikesi yaşayan çoban köpeğinin imdadına Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri koştu. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması ile kurtarılan köpek objektiflere verdiği pozla yürekleri ısıttı. Ordu’nun Kabataş ilçesinden geçen Bolaman Çayı’na düşen çoban köpeği buz gibi çay sularının içerisinde mahsur kaldı. Durumu gören vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerini arayarak bilgi verdi. Çok hızlı bir şekilde köpeğin mahsur kaldığı alana gelen itfaiye ekipleri çoban köpeğinin kurtarılması için özverili bir çalışma başlattı. Bolaman Çayı’na inen itfaiye ekipleri suyun içerisinde donma tehlikesi geçiren çoban köpeğine ulaşarak gerekli ekipmanlar vasıtası ile bulunduğu yerden kurtarılmasını sağladı. İtfaiye ekiplerinin seferber olduğu çalışma ile düştüğü yerden kurtarılan çoban köpeği kurtarılmasının ardından itfaiye ekipleri ile birlikte verdiği pozla yürekleri ısıttı. (MAK)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı